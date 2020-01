Alanis Morissette und die Ein-Frau-Show

Alanis Morissette hat vor, eine Ein-Frau-Show über all die Charaktere in ihrem Leben zu kreieren.

Inspiriert dazu wurde die Sängerin vom Broadway-Musical „Jagged Little Pill“. „Entertainment Tonight“ sagte die Kanadierin dazu: „Eines Tages werde ich eine Ein-Frau-Stück machen. Ich schreibe [dafür] neue Songs und singe Songs und verkörpere all die Charaktere in meinem Leben.“

Bis es soweit ist, können sich ihre Fans mit ihrem auf ihr neues Album „Such Pretty Forks In The Road“ freuen.

Foto: (c) Robin Wong / PR Photos