Alec Benjamin: Sein Debütalbum kommt am…

Endlich kommt das Debütalbum von Alec Benjamin:

Mit seinen Singles wie „Let Me Down Slowly“ und „Boy In The Bubble“ sowie seinem Mixtape „Narrated For You“ hat der Sänger seine Fans bereits begeistert. Jetzt gibt „Warner Music“ das Erscheinungsdatum seines ersten Longplayers bekannt. Demnach erscheint die Platte mit dem Titel „These Two Windows“ am 03. April.

Zur Feier des Tages hat Alec Benjamin gleich auch noch eine Akustikperformance von „Demons“ geteilt.

Foto: (c) Jimmy Fontaine / Warner Music