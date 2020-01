Alicia Keys und die ewig lange To-Do-Liste

Alicia Keys ist offenbar eine schwer beschäftigte Frau.

Das machte die Sängerin jetzt mit einem „Instagram“-Eintrag deutlich. Sie postete ein Foto von sich von hinten, auf dem sie auf einem Stuhl sitzt und einen geflochtenen Zopf trägt, der ihr bis zum Boden reicht. Dazu schrieb sie: „Der Zopf ist so lang wie meine Liste voller Dingen, die ich tun muss.“ Ganz so schlimm scheint es dann aber doch nicht zu sein, denn Keys fügte am Ende der Nachricht noch zwei lachende Smileys hinzu.

Alicia Keys hat vor kurzem übrigens ihre neue Single „Underdogs“ veröffentlicht, einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos