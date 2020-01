Alles Solar: Heute kommt seine EP

Auf seiner EP „Versprechen“ ist Alles Solar seiner Version treu geblieben und setzt sich gnadenlos mit den Brüchen der Realität auseinander, während er sich von schwammigen Liebesbejahungen und oberflächlichen Betrachtungen der Realität fernhält. Und seit gestern (24.01.) ist das gute Stück zu haben, berichtet „Bite It Promotion“. Victor, wie Alles Solar mit bürgerlichen Namen heißt, meinte über seine EP: „Ich habe das Gefühl, alles machen zu können. Wir haben so viel gelernt… es war wie Laufen lernen. (…) Meine Vision ist aufgegangen.“ Zudem fügte er hinzu: „Und jetzt habe ich so viele Ideen für so viele neue Songs!“

Hier die Tracklist:

1. Mars

2. Versprechen

3. Stille Wasser

4. Lauf

5. Solar

Foto: (c) LooMee TV