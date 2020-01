Amy Wald verschiebt ihre Tour

Im Februar hat Amy Wald eigentlich ihre erste Club-Tour spielen wollen. Die Künstler kannte man bisher nämlich nur von den Straßen, doch jetzt musste sie diese in den Oktober verschieben. Allerdings aus gutem Grund. Die Sängerin unterstützt Anfang des Jahres stattdessen Wurst auf seiner Tournee.

Wald selbst lässt dazu laut „Bite It Promotion“ verlauten: „Es gibt Entscheidungen, die den Rest des Lebens beeinflussen können. Darunter fällt auch der Entschluss meine erste eigene Clubtournee in Deutschland vom Februar in den Herbst 2020 zu verschieben. Dieser Schritt war keine über-Nacht-Entscheidung und fiel mir nicht einfach, ist aber gut begründet. Statt der eigenen Tour mach ich gemeinsame Sache mit einer lebenden Legende: Ich habe die Ehre auf meiner ersten Clubtour niemand geringeren als Wurst zu supporten, das neue Projekt von Conchita Wurst, und zwar gleich in Deutschland, Schweiz und Österreich! Das ist eine einmalige Chance und ich darf diese Möglichkeit nicht missen. Vor allem als Newcomerin bekommt man nicht oft die Chance, Teil einer so großen Sache zu sein.“

Genaue Tour-Termine für den Oktober gibt es noch nicht. Hier jedoch schon mal die Tour-Daten, auf denen sie Wurst unterstützt:

05.02. DE Frannz Club, Berlin /w WURST

07.02. AT Rockhouse Bar, Salzburg (EP Release Show)

08.02. DE Luxor, Köln /w WURST

09.02. DE Kampnagl, Hamburg /w WURST

11.02. DE Kulturhaus Karlstorbahnhof, Heidelberg /w WURST

12.02. DE Backstage, München /w WURST

13.02 CH Papiersaal, Zürich /w WURST

28.02. AT B72, Wien (EP Release Show)

12.03. AT Posthof, großer Saal /w WURST

13.03. AT ppc, Graz /w WURST

