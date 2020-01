Anastacia kommt nach Deutschland

Gute Nachrichten für alle Fans von Anastacia:

Die Sängerin mit der prägnanten Soulstimme kommt dieses Jahr mal wieder nach Deutschland. Bisher ist zwar nur ein einziges Konzert bestätigt, und zwar in Ulm, aber ein verlängerter Wochenend-Trip in die Stadt an der Donau ist ja auch eine gute Idee. Die Show findet am 17. Mai im Congress Centrum Ulm statt. Infos und Tickets für das Konzert gibt es jetzt auf „eventim.de“.

Anastacia ist durch ihre Krebserkrankung übrigens stärker geworden.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos