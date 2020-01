Anne-Marie: Ist dies der Titel eines neuen Songs?

Anne-Marie scheint den Titel einer neuen Single verraten zu haben.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin jedenfalls ein Foto, auf dem der hintere Teil einer Limousine zu sehen ist und vor deren Hintertür ein lachsfarbenes Tuch liegt. Dazu schrieb die 28-Jährige: „You better treat me nice“, was auf Deutsch so viel heißt wie: „Du behandelst mich besser gut“. Zudem fügte sie noch das Hashtag #20 hinzu. Eine Erklärung, was es genau damit auf sich hat, hat Anne-Marie allerdings nicht gegeben.

Anne-Marie hat ja vor kurzem via „Instagram“ ihre musikalische Rückkehr angekündigt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos