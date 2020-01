Ariana Grande: Hat sie bei „7 Rings“ geklaut?

Bei ihrem Hit „7 Rings“ soll Ariana Grande geklaut haben, deswegen muss sie sich jetzt vor Gericht verantworten. Der Hip-Hop-Musiker Dot ist nämlich der Meinung, dass Grande ihren Refrain „I want it/I got it/ I want it/I got it” von seinem 2017 erschienenen Track „You Need I Got It” abgekupfert hat. Denn sein Refrain geht „You need it/I got it/You want It/I got It” – ziehmlich ähnlich.

Und weiter heißt es laut “billboard.com” in der Anklageschrift: „Wortwörtlich jede einzelne der 39 entsprechenden Noten von ‚7 Rings‘ ist aus einer metrischen Perspektive identisch mit den 39 Noten von ‚I Got It‘.“ Eine öffentliche Reaktion von Grande dazu steht noch aus.

Mit dem Hit hat Ariana Grande übrigens einen Rekord auf „Spotify“ gebrochen und damit ist zudem für einen Grammy nominiert.

