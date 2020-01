Ariana Grande stellt Abschlussrekord für 2019 auf

Das Jahr 2019 geht für Ariana Grande mit einem weiteren Rekord zu Ende. Laut dem Weltverband der Phonoindustrie – International Federation of Phonographic Industry – hat die Sängerin in diesem Jahr weltweit 79 Millionen Singles verkauft und damit den Rekord für den meinten Verkauf einer weiblichen Künstlerin in einem einzigen Jahr aufgestellt – und das in der Geschichte des Weltverbandes.

Grande selbst postete diese Meldung auf ihrer „Instagram“-Seite und schrieb dazu: „Vielen Dank!“

Dies ist übrigens nicht der einzige Rekord, den Ariana Grande in diesem Jahr aufgestellt hat.

