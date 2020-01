„Arrow“-Star Katie Cassidy reicht Scheidung ein

Nur ein gutes Jahr hat die Ehe mit Matthew Rodgers gehalten, jetzt hat Katie Cassidy angeblich die Scheidung eingereicht. Zumindest berichtet dies das Klatschportal „TMZ“. Da das Paar keine gemeinsamen Kinder hat, bleibt ein Rosenkrieg wohl aus.

Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Juliet Sharp in der beliebten US-Serie „Gossip Girl“ bekannt. Seit Februar 2012 ist sie in der weiblichen Hauptrolle der Laurel Lance in der Actionserie „Arrow“ zu sehen.

Vor ihrer Ehe mit Rodgers war Katie Cassidy mehrere Jahre mit dem Sänger Jesse McCartney liiert. Und auch mit dem Eishockey-Spieler Jarret Stoll hatte sie eine Beziehung.

