Avril Lavigne unterstützt Justin Bieber

Justin Bieber hat kürzlich bekanntgegeben, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist und Avril Lavigne findet, dass dies ein mutiger Schritt von ihm war. Die Sängerin weiß nämlich genau, wie sich diese noch unheilbare Krankheit anfühlt, da auch sie darunter leidet.

Auf „Instagram“ schrieb sie deswegen: „Justin Bieber hat heute geteilt, dass er Lyme-Borreliose hat. Es gibt zu viele Menschen, die diese kräftezerrende Krankheit haben. (…) An alle, die von Lyme-Borreliose betroffen sind, denen möchte ich sagen, dass es Hoffnung gibt. Den Großteil von zwei Jahren war ich sehr krank und habe um mein Leben gekämpft. ‚Head Above Water‘ zu schreiben, hat mir durch das Schlimmste hindurch geholfen. (…) Lyme-Borreliose gibt es in allen 50 US-Staaten und jeden Land auf der Welt außer Antarktis. Es ist eine globale Pandemie, aber keine weltweite Priorität. Ich möchte nie, dass andere so leiden, wie ich es getan habe, deswegen ist es meine Mission, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und finanzielle Mittel zu beschaffen, die dabei helfen, diese lebensverändernde Krankheit zu beseitigen. Ein Teil der Einnahmen der ‚Head Above Water‘-Tour kommen direkt der Bekämpfung von Lyme-Borreliose zugute.“

Im Rahmen ihrern „Head Above Water“-Tour kommt Avril Lavigne übrigens auch nach Deutschland. Das sind die Tour-Termine:

19.03.20 – Offenbach, Stadthalle

28.03.20 – Berlin, Columbiahalle

29.03.20 – Köln, Palladium

30.03.20 – München, Zenith

