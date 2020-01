„Bad Religion“: Details zu ihrer Autobiografie

Den 18. August sollten sich alle “Bad Religion“-Fans rot im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag kommt anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums ihre Autobiografie mit dem Titel „Do What You Want: The Story of Bad Religion“ heraus. Wie der „Rolling Stone“ jetzt berichtet, wird das Buch eine Chronik über die Geschichte der Band sein und von ihren Anfängen als Teenager bis hin zu den großen Musikfestivals der ganzen Welt erzählen, auf denen sie spielten. Visuell unterstützt wird dies durch seltene Fotos und bisher noch nie gesehenes Material aus dem Archiv von „Bad Religion“ sowie neue Interviews mit den ehemaligen Mitgliedern der Band und berühmten Freunden.

Außerdem gehen „Bad Religion“ dieses Jahr auf große Tour. Hier die Termine in Deutschland:

30.06. Scheeßel, Hurricane Festival

21.06. Neuhausen Ob Eck, Southside Festival

01.08. Berlin, Zitadelle

Foto: (c) Lisa Johnson / PGM