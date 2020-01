BAFTA Awards 2020: Die Nominierten

Die Nominierten der British Academy of Film and Television Arts Awards 2020 – kurz BAFTA Awards – stehen fest. Als Favorit geht dabei Joaquin Phoenix mit „Joker“ ins Rennen. Der Film hat insgesamt elf Nominierungen abstauben können, darunter der Schauspieler selbst als „Bester Hauptdarsteller“. Konkurrenz bekommt er dabei von seinen Kollegen Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce, Adam Driver und Taron Egerton. Das weibliche Pendant hingegen könnte an Jessie Buckley, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron oder Renée Zellweger gehen. Wer letztendlich das Rennen macht, zeigt sich am 02. Februar.

Hier die wichtigsten Nominierten der BAFTA Awards 2019:

BESTER FILM

1917

The Irishman

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite

BESTER HAUPTDARSTELLER

Leonardo Dicaprio – “Once Upon A Time… In Hollywood”

Adam Driver – “Marriage Story”

Taron Egerton – “Rocketman”

Joaquin Phoenix – “Joker”

Jonathan Pryce – “Die 2 Päpste”

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Jessie Buckley – “Wild Rose”

Scarlett Johansson – “Marriage Story”

Saoirse Ronan – “Little Women”

Charlize Theron – “Bombshell”

Renée Zellweger – “Judy”

BESTER NEBENDARSTELLER

Tom Hanks – “A Beautiful Day In The Neighborhood”

Anthony Hopkins – “Die 2 Päpste”

Al Pacino – “The Irishman”

Joe Pesci – “The Irishman”

Brad Pitt – “Once Upon A Time… In Hollywood“

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Laura Dern – “Marriage Story”

Scarlett Johansson – “Jojo Rabbit”

Florence Pugh – “Little Women”

Margot Robbie – “Bombshell”

Margot Robbie – “Once Upon A Time… In Hollywood“

BESTER BRITISCHER FILM

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Die 2 Päpste

BESTE REGIE

“1917” – Sam Mendes

“The Irishman” – Martin Scorsese

“Joker” – Todd Phillips

“Once Upon A Time… In Hollywood” – Quentin Tarantino

“Parasite” – Bong Joon-Ho

EE RISING STAR AWARD

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward

BESTES DEBÜT EINES BRITISCHEN AUTORS, REGISSEURS ODER PRODUZENTEN

“Bait” – Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

“For Sama” – Waad Al-Kateab (Director/Producer), Edward Watts (Director)

“Maiden” – Alex Holmes (Director)

“Only You” – Harry Wootliff (Writer/Director)

“Retablo” – Álvaro Delgado-Aparicio (Writer/Director)

BESTES ORIGINAL-DREHBUCH

Booksmart

Knives Out,

Marriage Story

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Die 2 Päpste

BESTER ANIMATIONSFILM

Frozen 2

Klaus

Shaun das Schaf – UFO-Alarm

Toy Story 4

BESTE DOKUMENTATION

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

BESTE KAMERAFÜHRUNG

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

BESTER SCHNITT

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon A Time… In Hollywood

BESTE PRODUKTION

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

BESTES KOSTÜM

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon A Time… In Hollywood

BESTE MASKE

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

BESTE BESETZUNG

Joker

Marriage Story

Once Upon A Time… In Hollywood

The Personal History Of David Copperfield

Die 2 Päpste

BESTE ORIGINAL-MUSIK

1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

BESTER SOUNDTRACK

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

BESTE SPECIAL-VISUAL-EFFECTS

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Der König der Löwen

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

BESTER BRITISCHER ANIMATIONS-KURZFILM

Grandad Was A Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

BESTER BRITISCHER KURZFILM

Azaar

Goldfish

Kamali, Sasha Rainbow

Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)

The Trap

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM

The Farewell

For Sama

Pain And Glory

Parasite

Portrait Of A Lady On Fire

