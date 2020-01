Basketball-Star Kobe Bryant kommt ums Leben

Kobe Bryant ist am Sonntag (26.01.) bei einem tragischen Helikopterabsturz ums Leben gekommen.

Die NBA-Legende ist gemeinsam mit einer seiner vier Töchter, die 13-jährige Gianna, auf dem Weg zu einem Basketballspiel gewesen, als der Helikopter in der Nähe der kalifornischen Stadt Calabasas in Nebel geriet, in einen Berg hineinflog, abstürzte und am Boden in Flammen aufging. Wie „TMZ“ berichtet, hat keiner der neun Insassen überlebt.

Michael Jordan ist fassungslos. Er ließ verlauten: „Ich stehe unter Schock. (…) Worte können den Schmerz, den ich fühle, nicht beschreiben. Ich habe Kobe geliebt. Er war wie ein kleiner Bruder von mir. Wir haben oft geredet und ich werde diese Unterhaltungen sehr vermissen.“