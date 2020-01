Beatrice Egli: Jahresrückblick 2019

2019 ist für Beatrice Egli ein ganz besonderes Jahr gewesen. Die Schlagersängerin ist von ihrer Auszeit in Australien zurückgekehrt und im Gepäck dabei hatte sie viele neue Songs.

Auf „Instagram“ rekapitulierte sie: „Als ich zurück kam, gab es viel zu erzählen. Und vor allem die große Nachricht, dass es ein neues Album gibt! ‚Natürlich!‘ Von meiner Auszeit zu erzählen, und wie es dort zur Musik kam, war etwas Schönes! Aber gleichzeitig habe ich ganz offen darüber gesprochen, welche Ängste, Gefühle und Gedanken mich umgetrieben haben. Dass auch ich an meine Grenzen gekommen bin. Dass ich am Ende war. Dass mich vieles beschäftigt hat, und ich es geschafft habe, all diese Gedanken zu ordnen, wieder aufzustehen und mit Kraft und Liebe zurück zu kommen. Das Leben ist ein ständiger Prozess, die Kunst ist, immer wieder den Weg zu sich zu finden. Das habe ich in diesem Jahr so stark wie noch nie gespürt! #beatricejahresrückblick2019.“

Übrigens: An Neujahrsvorsätze glaubt Beatrice Egli nicht.

Foto: (c) Universal Music