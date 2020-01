Beatrice Egli spendet für Kampf gegen Buschbrände

Die verheerenden Buschbrände in Australien lassen Beatrice Egli fast verzweifeln. Die Schlagersänger hat ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Down Under. Deswegen spendet sie ab sofort alle Einnahmen ihrer Single „Terra Natura“ an WWF, berichtet „Universal Music“.

Beatrice selbst sagte: „Letztes Jahr war ich um diese Zeit in Australien. Das Land hat mir so viel gegeben und ich muss einfach nur weinen, wenn ich die aktuellen Bilder der Buschfeuer dort sehe. Es gibt bereits so viele Opfer und ich kann es einfach nicht ertragen, was dort grade passiert. Ich möchte gerne helfen, das Land nachhaltig wiederaufzubauen und deshalb unterstütze ich den WWF Australia! Die Jahreseinnahmen der Single ‚Terra Australia‘ fließen daher ab sofort an die Aktion vom WWF Deutschland, der sich dazu verpflichtet hat, zwei Milliarden Bäume zu retten und zu pflanzen und so nachhaltig den Lebensraum wiederherzustellen.“

Beatrice Egli hat die Erfahrungen ihrer Auszeit in Australien nämlich in ihrer Single „Terra Natura“ verarbeitet.

Foto: (c) Universal Music