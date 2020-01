Bebe Rexha: „Ich bin sehr stark“

Bebe Rexha wirkt nach außen hin wie eine starke und selbtsbewusste Frau. Es gibt aber auch eine schüchterne Seite bei der 30-Jährigen.

Sie sagte im Interview mit „Noizz“: „Nun, ich versuche, mich zu schützen, aber ich bin sehr offen meinen Fans gegenüber. Das ist wirklich wichtig, für meine Musik und für mich selbst und für die Verbindung mit meinen Fans. Ich versuche, sehr ehrlich zu sein.“ Außerdem beschrieb sie ihre weibliche Identität so: „Ich bin sehr stark, ich weiß, was ich will, ich bin sehr laut, ich entschuldige nichts, aber ich bin sehr liebevoll. Ja, ich bin eben sehr ehrlich.“

Bebe Rexha hat übrigens viele Laster, aber nicht alles nur nur schlechte.

