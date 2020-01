Bebe Rexha: Ihre neuen Songs sorgen für Partystimmung

Bebe Rexha arbeitet aktuell an neuer Musik und scheinbar dürfen sich die Fans auf richtige Partyhits freuen. Die Sängerin postete Videos in ihrer „Instagram Story“, auf denen ihre Freunde und Mitarbeiter im Tonstudio zu sehen sind. Mit Taschenlampen und Handylichtern ausgestattet tanzen sie durch die Räumlichkeiten. Rexha schrieb dazu: „Wir hören meine neuen Songs.“

Sieht ganz danach aus, als würden die Stücke mächtig euphorisieren. Mit einem weiteren Posting kündigte die 30-Jährige zudem an, dass es ziemlich emotional werden wird. Sie schrieb: „Ich habe die ganze Zeit getextet und all die Sachen, die ich sagen will, in Songs gepackt.“ Ihre Anhänger können es kaum noch abwarten.

2020 ist es bislang ziemlich still um Bebe Rexha gewesen. Lediglich über „Twitter“ ließ sie vor einigen Tagen verlauten, dass sie im Tonstudio an neuem Material arbeitet.

