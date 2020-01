Billie Eilish: „Ich liebe das Album echt“

Mit ihrem Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” hat Billie Eilish wahrlich ein Erfolgsjahr hingelegt und Rekorde rechts und links gebrochen. Doch auf welchen Song davon ist die Sängerin selbst sehr stolz?

Gegenüber „NME“ meinte sie dazu: „Ich mache Phasen durch, in denen ich verschiedene Songs besonders gerne mag. ‚ilomilo‘ berührt mich immer, aber auch ‚Listen Before I Go‘. Wenn ich ehrlich bin, ich liebe das Album echt. Ich kenne so viele Künstler, die ihre eigene Musik hassen und das ist ganz seltsam für mich, denn ich liebe meine.“

Vielleicht gibt es auf dem zweiten Album von Billie Eilish sogar das eine oder andere Duett. Kandidatinnen dafür gibt es genug.

