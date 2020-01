Billie Eilish über Fake-Klamotten

Billie Eilish ist gerade aus Hawaii zurück – witzige und coole Eindrücke davon gibt es in Bildern auf ihrem „Instagram“-Account. Und dort macht sich die Sängerin jetzt auch erst mal Luft.

In ihrer Story schreibt sie über das Thema Ideenklau: „Kauft und verkauft so viel Fake-Zeug, wie ihr wollt. Die Hälfte meiner Klamotten ist nachgemacht. Aber diskreditiert nicht die harte Arbeit, die Marken auf sich nehmen, um etwas zu kreieren. Kopiert nicht einfach Marken und tut so, als wäre es eure eigene Idee gewesen!“

Die erst 18-jährige Billie Eilish wird übrigens den Titelsong des kommenden „Bond“-Films performen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos