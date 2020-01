Billy Ocean: Neues Album seit 10 Jahren

Billy Ocean wird sein erstes Album seit mehr als einem Jahrzehnt veröffentlichen. Anlässlich seines 70. Geburtstages am 21. Januar wird der Musiker am 17. April eine neue Platte mit dem Titel „One World“ herausbringen, lässt er in einem Statement verkünden.

Weiter heißt es laut „contactmusic.com“ darin: „Ich finde, dieses Album reflektiert meine Reife und die vielen Musikgenres, denen ich ausgesetzt bin. Ich komme von der Karibik als kleiner Junge, der von Calypso-Musik beeinflusst wurde, wuchs im East End von London auf, wo die Musik so wundervoll divers war. Ich habe echt das Gefühl, dass ‚One World‘ all meine musikalischen Einflüsse der letzten Jahre eingefangen hat. Das Album reflektiert meine Gedanken und die Art, wie ich über meine 70-jähriges Alter denke. Aber vor allem hoffe ich, dass es die Leute dazu bringt anzuhalten und übers Leben und seine Bedeutung nachzudenken.“

Billy Ocean hatte zuletzt 2009 die Platte „When the Going Gets Tough, the Tough Get Going” herausgebracht.

