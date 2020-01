„Black Eyed Peas“ kündigen neue Ära an

Neues Jahr, neue Ära – so sehen es offenbar die „Black Eyed Peas“.

Gegenüber dem „Daily Star“ kündigte Rapper Will.i.am jedenfalls an: „Es ist eine neue Ära. Wir erneuern die Marke, so dass wir viele verschiedene Perspektiven und Veröffentlichungen unserer Kunst haben können, um den Menschen verschiedene Musik zu bieten, damit sie ein farbenfrohes Leben leben können. 1998 haben wir die Dekade mit unserem ersten Album [‚Behind the Front‘] beendet. Zehn Jahre später wurde ‚I Gotta Feeling‘ der größte Song dieser Dekade. Wir haben die Zehner Jahre mit ‚Ritmo‘ beendet, der der größte Song in der Latino-Welt wurde. 2020 starten wir ein neues Jahrzehnt frisch mit verrückter Energie, großartigen Schwingungen und Aufregung.“

Ende letzten Jahres haben sich die „Black Eyed Peas“ bereits mit „Ritmo“, einer Single für den Soundtrack zu „Bad Boys For Life“, zurückgemeldet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos