„Böhse Onkelz“: Comeback mit neuer Platte

Endlich ist es soweit, die „Böhsen Onkelz“ feiern dieses Jahr ihr Comeback, und zwar mit einer neuen Platte.

Auf ihrer Homepage schreiben die vier Frankfurter Bandmitglieder dazu: „Die Zeit der großen Kämpfe liegt lange hinter uns und unser Jubiläum naht. Zeit also, den Müll rauszubringen und in 12 Songs vor der eigenen Haustür zu fegen. Jenseits von Wut und Böse und wie immer ein bisschen gereizt, legen wir den Finger vor allem in die eigenen Wunden. Schluss mit rosa Trallala und trotzdem positiv wie lange nicht so würden wir das Album auf der Textebene zusammenfassen. Es ist dreckig, gallig, augenzwinkernd, Kraft spendend und immer unverkennbar Onkelz.“ weiter heißt es auf der Seite: „Das neue Album trägt schlicht und passend zum runden Geburtstag einfach nur unseren Namen und nicht von ungefähr ziert das Cover der Platte seit gefühlten Ewigkeiten wieder ein Band-Foto. Wir feiern 40 Jahre Onkelz mit diesem Album, Euch mit Kuchen und Bier.“

Die neue Platte gibt’s übrigens ab 28. Februar im Handel. Das letzte Album „Memento“ ist 2016 erschienen.

Foto: (c) LooMee TV