Bon Iver kündigen neue Deutschlandkonzerte an

„Bon Iver“ haben gleich zwei gute Nachrichten für ihre Fans! Zum einen wird das Bandkollektiv um Mastermind Justin Vernon 2020 ein zweites Mal auf Europatour kommen. In diesem Zuge wird die band auch, nach der zuvor angekündigten Berlin-Show am 20. April, zwei weitere Deutschland-Konzerte spielen. Zum anderen veröffentlichen „Bon Iver“ ein am 27. März Reissue der „Blood Bank“-EP, die vor elf Jahren erstmals erschien. Das berichtet das „Rolling Stone Magazine“

„Bon Iver“ wurden zuletzt in vier Kategorien für einen Grammy nominiert.

Hier die beiden Termine der Deutschland-Konzerte:

7. November 2020 – Köln, Lanxess Arena

10. November 2020 – München, Zenith

Foto via Verstärker Medienmarketing