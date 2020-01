Brad Pitt bedankt sich bei Bradley Cooper

Bei der „National Board of Review“-Gala in New York wurde Brad Pitt für seine Rolle im Film „Once Upon A Time In Hollywood“ ausgezeichnet. Den Preis erhielt er von seinem guten Freund und Kollegen Bradley Cooper.

Wie „Krone“ berichtet, bedankte sich Pitt bei ihm auch für etwas anderes. Er sagte bei der Verleihung noch: „Seinetwegen bin ich clean, und seitdem ist jeder Tag glücklicher als der andere. Ich liebe dich und danke nochmal.“

Der 56-Jährige hatte lange Zeit mit der Trennung von Angelina Jolie zu kämpfen und ging daraufhin nach eigenen Angaben eineinhalb Jahre zu den Anonymen Alkoholikern. Das sagte der Schauspieler im September gegenüber der „New York Times“.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos