Brit Awards 2020: Charli XCX ist endlich nominiert

Charli XCX ist dieses Jahr zum ersten Mal für einen Brit Award nominiert. Sie könnte im Februar (18.02.) zur „Britischen Solo-Künstlerin“ gekürt werden und darüber freut sich die Sängerin sehr.

Auf „Instagram“ schrieb sie jedoch auch: „Ich fühle mich geehrt! Ich mache jetzt schon seit 13 Jahren Musik, deswegen ist es cool, dass ich endlich zur Party eingeladen wurde. Ich war 14, als ich mit dem Musik machen anfing und ich war nicht jemand, der von Anfang an wusste, wer ich sein möchte. Ich habe es im Laufe der Zeit herausgefunden, aber eine Sache war sicher: Ich liebte Popmusik und ich liebte es, sie zu verdrehen. Ich hatte kommerziellen Erfolg, was komisch und wundervoll ist und definitiv einen Teil dazu beigetragen hat, dass ich zu der Künstlerin wurde, die ich jetzt bin, aber es hat mich nicht befriedigt. (…) Ich habe angefangen, mich von dem, was von mir erwartet wurde, zu entfernen und Musik für mich selbst zu machen, Musik, die ich liebe. Als ich anfing, meine Kunst zu verändern, meinten einige Leute um mich herum: ‚Was machst du da?‘ (…) Glücklicherweise gab es auch Unterstützung und liebe von meinen Fans, die mit mir erwachsen geworden sind und von Kollaborateuren, die einfach so hungrig darauf waren, zu kreieren. (…) Diese Nominierung ändert nichts wirklich (obwohl ich sehr dankbar dafür bin). Aber ich wollte diesen Tag nutzen, um mit allen zu teilen, die sich manchmal genauso fühlen wie ich, als ob sie nicht reinpassen. (…) Das macht nichts, denn wir sind hier und wir machen unser Ding und irgendwo in der Welt werden wir jemanden damit inspirieren, genau dasselbe zu machen.“

Neben Charli XCX könnten jedoch auch FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel oder Mahalia in dieser Kategorie gewinnen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos