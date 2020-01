Brit Awards 2020: Lewis Capaldi tritt auf

Lewis Capaldi wird bei den kommenden Brit Awards einen Song zum Besten geben. Das hat der Schotte in seiner gewohnt witzigen Art in seiner „Instagram Story“ angekündigt.

Dort sagte er in einem Videoclip: „Ein Jahr, nachdem ich den Critic’s Choice-Preis nicht gewonnen habe, kommen sie wieder und meinten: ‚Lewis, wir würden es toll finden, wenn du bei in unserer Show singst.‘ Und zuerst habe ich gesagt: ‚Wer denkt ihr, wer ihr seid? Nachdem ich meine Brit Awards-Träume zerschmettert habt. Wie könnt ihr es wagen?‘ (…) Doch eine Stimme in mir sagte: ‚Lewis, du solltest das tun, denn es ist wichtig, dass du das tust!‘ (…) Denn normalerweise, wenn die Leute dort performen, dann gehen die Album- und Singleverkäufe sehr nach oben und darauf freue ich mich schon. Deswegen werde ich da sein. Ich sehe euch dort!“

Übrigens: Neben Lewis Capaldi werden auch Stormzy und Billie Eilish auftreten, wie der Schotte auch noch in seiner „Instagram Story“ verriet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos