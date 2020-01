„BTS“ brechen erneut eigenen Rekord

Am 21. Februar erscheint das neue Album der K-Pop-Band „BTS“ mit dem Titel „Map of the Soul: 7“.

Seit einer Woche (09.01.) kann die Platte vorbestellt werden. Und weil es so enorm viele Vorbestellungen gibt, haben die sieben Jungs damit einen Rekord eingefahren: Es sind insgesamt mehr als 3,42 Millionen Exemplare, bezogen auf Inland und Ausland. Das berichtet „The Pop Hub“ auf „Twitter“. Damit übertreffen „BTS“ ihren eigenen Rekord aus dem letzten Jahr. Ihre EP „Map Of The Soul: Persona“ kam demnach auf 2,86 Millionen Vorbestellungen.

Rekorde haben „BTS“ übrigens schon etliche eingefahren.

Foto: (c) Universal Music