„BTS“: Neuer Rekord

Nächsten Monat, am 21. Februar, erscheint das neue Album der K-Pop-Band „BTS“ mit dem Titel „Map of the Soul: 7“. Seit einigen Tagen (09.01.) kann die Platte vorbestellt werden.

Passend dazu kam auch der Comeback-Trailer ihres kommenden Albums raus: Der Clip heißt „Interlude: Shadow“ und das Plattenlabel „Big Hit Labels“ hat ihn auf seinem „YouTube“-Kanal veröffentlicht. Auf der Plattform hat das Video innerhalb von nur 30 Minuten schon eine Million Likes erreicht. In so kurzer Zeit hat das noch kein koreanisches Video geschafft. Glückwunsch, ein weiterer Rekord für die sieben Jungs von „BTS“.

Rekorde haben „BTS“ übrigens schon etliche eingefahren.

Foto: (c) Universal Music