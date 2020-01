„BTS“: Neues Album kommt am…

Gute Nachrichten für alle „BTS“-Fans:

Das neue Album der K-Pop-Band mit dem Titel „Map of the Soul: 7“ wird nächsten Monat, am 21. Februar, erscheinen. Das berichtet „contactmusic.com“ und beruft sich dabei auf E-Mails, die „BTS“ an ihre Fans verschickt haben. Darin heißt es, dass die Platte ab morgen (09.01.) vorbestellt werden kann. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

„BTS“ hatten zuletzt im April 2019 ihre EP „Map of the Soul: Persona“ veröffentlicht.

