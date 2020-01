„BTS“ veröffentlichen Album-Trailer „Interlude: Shadow“

Das neue Album der K-Pop-Band „BTS“ mit dem Titel „Map of the Soul: 7“ wird nächsten Monat, am 21. Februar, erscheinen. Das berichtet „contactmusic.com“ und beruft sich dabei auf E-Mails, die „BTS“ an ihre Fans verschickt haben. Darin heißt es, dass die Platte ab sofort vorbestellt werden kann.

Jetzt schon draußen ist der Comeback-Trailer „Interlude: Shadow“ ihres kommenden Albums. Das Plattenlabel „Big Hit Labels“ hat ihn auf seinem „YouTube“-Kanal veröffentlicht.

„BTS“ hatten zuletzt im April 2019 ihre EP „Map of the Soul: Persona“ veröffentlicht.

Foto: (c) LVN / PR Photos