Camila Cabello: Gold in den USA

Gute Nachrichten für Camila Cabello:

Das neue Album „Romance“ der Sängerin ist zwar erst seit gut einem Monat draußen, doch schon jetzt hat die Platte in den USA den Gold-Status erreicht. Das berichtet die Recording Industrie Association of America, kurz RIAA, laut „billboard.com“. Demnach haben sich bisher über 600.000 Einheiten davon verkauft, also ganze 100.000 mehr, als für den Goldstatus erforderlich ist.

Mit „Romance“ ist Camila Cabello in den US-Charts übrigens auf Platz drei eingestiegen, in Deutschland nur auf Platz 55.

Foto: (c) Landmark / PR Photos