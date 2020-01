Camila Cabello ist bereit für anstehende Tour

Camila Cabello will unbedingt ihr aktuelles Album „Roamnce“ live performen – und das am liebsten schon ganz bald. Auf „Instagram“ postete sie nämlich ein Foto, auf dem sie am Tisch vor ihrem Laptop sitzt und schrieb dazu: „Das ist meine liebste, witzigste Zeit überhaupt aka die Zeit, um zu träumen und Ideen für die ‚Romance‘-Tour zu sammeln! Ich möchte dieses Album performen und euch sehen… am liebsten schon morgen.“

Ein bisschen muss sich Camila Cabello allerdings noch gedulden, denn ihre „Romance“-Tour startet erst im Mai. Hier die Termine für den deutschsprachigen Raum:

30.05.20 Berlin – Mercedes-Benz Arena

18.06.20 Köln – LANXESS arena

22.06.20 Zürich (CH) – Hallenstadion

Foto: (c) PR Photos