Camila Cabello ist so dankbar

Camila Cabello ist wohl auch einige Tage nach Weihnachten noch voller Liebe.

Via „Instagram“ postete die Kubanerin ein Bild, das sie vor einem fleißig geschmückten Weihnachtsbaum sitzend zeigt. Cabello schaut glücklich und etwas verträumt gen Boden und stützt ihren Kopf mit einer Hand. Dazu schrieb sie: „Ich bin so dankbar für euch! Sende euch all die Liebe auf dieser Welt.“

Übrigens: Camila Cabello hatte 2019 von Lewis Capaldi einen Korb bekommen.

Foto: (c) STPR / PR Photos