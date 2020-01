Camila Cabello und Shawn Mendes: In Unterhose zu den Grammys?

Für einen der beliebten Grammys würden manche Promis so gut wie alles tun. Laut Camila Cabello ist auch Shawn Mendes bereit so viel Aufmerksamkeit, wie es nur irgendwie geht auf sich und seine Freundin zu lenken. Die beiden sind nämlich für ihren Song „Señorita“ in der Kategorie „Beste Popdarbietung eines Duos/einer Gruppe“ nominiert. Und sie wollen natürlich gewinnen.

Wie Camila jetzt in einem Interview mit „Radio.com“ verriet, wollen sie und Shawn den Preis nicht vollständig bekleidet entgegennehmen: „Wenn Shawn und ich den Grammy gewinnen, gehen wir in Unterwäsche auf die Bühne, wie ‚Twenty One Pilots‘. Das ist ein Versprechen. Nein Spaß, ist es nicht. Ich muss trainieren, bevor ich das tun kann.“

„Twenty One Pilots“ konnte im Jahr 2017 für ihren Song „Stressed Out“ in der selben Kategorie einen Grammy mit nach Hause nehmen. Damals kamen sie ohne Hose auf die Bühne und sorgten für reichlich Lacher.

Foto: (c) PR Photos