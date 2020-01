Camila Cabello: „Viele haben wohl falsche Vorstellungen von mir“

Im Laufe der Jahre hat Camila Cabello eine bessere, weisere Perspektive auf Dinge bekommen.

Das erzählte die 22-Jährige im Gespräch mit „Elle“. Und die Sängerin fügte hinzu: „Ehrlich gesagt bin ich so gut wie nie in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ich weiß nicht, was die Leute über mich denken. Wahrscheinlich haben viele falsche Vorstellungen von mir, aber das ist mir egal.“

Erwachsenwerden ist echt ein Abenteuer, findet Camila Cabello übrigens.

