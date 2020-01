Camila Cabello weint im Flugzeug

Einen ganzen Flug über hat Camila Cabello geweint. Sonst hat sich die Sängerin immer sehr bedeckt gehalten, wenn es um ihr Privatleben ging. Mittlerweile ist Camila selbstbewusster und spricht immer öfter über ihre Beziehung mit Shawn Mendes. Auf „Instagram“ postete sie auch schon sehr häufig ehrliche Worte zu ihren Unsicherheiten und ihrer Angststörung. Sie möchte damit einmal natürlich auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam machen, anderereseits will sie auch ihren Fans gegenüber ehrlich und offen sein.

So schrieb sie kürzlich ganz unverfälscht ihre Emotionen nieder: „Habe gerade einen kompletten Flug damit verbracht, schöne Filme zu schauen und zu weinen und ich hatte genau dieses Gefühl. Genau dafür bleiben wir am Leben.“ Damit bezieht sie sich auf ein Zitat aus dem Film „Der Club der toten Dichter“, das sie dazu gepostet hat. Und darin heißt es: „Wir lesen und schreiben keine Gedichte, weil es süß ist. Wir lesen und schreiben Gedichte, weil wir Teil der Menschheit sind. Und die Menschheit ist voller Leidenschaft. Poesie, Schönheit, Liebe, Romantik. Das ist, wofür wir am Leben bleiben. Das kraftvolle Spiel geht weiter und du könntest einen Vers beitragen. Was wird dein Vers sein?“

Camila Cabello hat übrigens angekündigt bei den Grammys am Sonntag (26.01.) in Unterwäsche zu kommen, sollte sie eine Auszeichnung für die Single „Senorita“ mit ihrem Shawn gewinnen.

Foto: (c) PR Photos