Campino: „Der Text ist von einem Auschwitz-Besuch inspiriert“

Ada Sternberg, so heißt die Person, die „Toten Hosen“-Frontmann Campino im Lied „Schwerelos“ besingt. In dem Song dreht es sich ganz um diese Frau, genauer gesagt: diese Auschwitz-Überlebende. Was den 57-Jährigen dazu bewogen hat, sich diesem Thema zu widmen, erklärte er im Interview mit „Welt am Sonntag“: „Der Text ist inspiriert von einem Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz während unserer letzten Tour in Polen. Darüber hinaus hatte ich vor Jahren ein Buch über jüdische KZ-Insassen gelesen, die an den Verbrennungsöfen eingeteilt worden waren. Dieser Gewissenskonflikt – ‚Ich kann selbst nur überleben, wenn ich hier stehe und meine eigenen Leute dabei in die Gaskammern schicke‘ – hat mich sehr aufgewühlt und lange nicht losgelassen.“

Also griff der Düsseldorfer kurzerhand zu Stift und Papier. Während des Schreibens tauchte er dann immer mehr in den Stoff ein. Campino ergänzte: „Was ist mit den Seelen, die es geschafft haben, das KZ zu überstehen? Wie konnten sie mit dieser Last weiterleben? Und warum, während Freunde und Angehörige ermordet wurden? Diese verzweifelte Frage: Was ist der Sinn des Weiterlebens?“ All das habe schlussendlich zu „Schwerelos“ geführt. Über den Titel sagte er: „Ich kann nur hoffen, dass ich mich diesem Thema mit gebührendem Respekt genähert habe. (…) Ich bekam bislang viele positive Reaktionen, auch von meinen jüdischen Bekannten.“

„Schwerelos“ ist Teil der neuen Akustik-Platte der „Toten Hosen“. Sie heißt „Alles ohne Strom“ und ist seit dem 25. Oktober zu haben.

