Cardi B: „Das wird heute noch in meinem Rachen gefeiert“

Cardi B feiert auf der Pariser Fashionweek ihren Mann Offset. Der Göttergatte stellte am Donnerstag (16.01.) seine Mode-Kooperation mit „Laundred Works Corp“ vor, allerdings stahl die Sängerin ihrem Mann fast die Show.

Die 27-Jährige trat in einem durchsichtigen, schwarzen Bodysuit und zweierlei Gesichtsmasken auf: Eine lacklederne mit Strasssteinen und eine aus Baumwolle mit Totenkopf-Motiv. Und scheinbar hat das an Sexsklave erinnernde Outfit auch tatsächlich diesem Namen noch alle Ehre gemacht. Nach einer wilden Feierei zu Ehren ihres Mannes twitterte Cardi: „Ich bin so stolz auf meinen Mann. Das wird heute noch in meinem Rachen gefeiert.“ In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, Offset.

Cardi B möchte übrigens, kein Scherz, Politikerin werden.

Foto: (c) PR Photos