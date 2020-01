Cardi B will Politikerin werden

Geht Cardi B jetzt in die Politik? Die Rapperin war als Kind von der Schule geflogen und hat keinen Abschluss.

Auf „Twitter“ schrieb die Musikerin jetzt: „Ich habe das Gefühl, wenn ich zurück in die Schule gehe und mich konzentriere, kann ich Teil des Kongresses sein. Ich brauche nur ein paar Schuljahre und kann dann etwas bewegen. (…) Ich habe so viele Ideen, die Sinn ergeben. (…) Ich glaube, ich möchte Politikerin werden.“ Die Meinungen darüber sind gespalten. So heißt es in den Kommentaren zum Beispiel: „Ich liebe dich, Cardi, aber bleib beim Rappen.“, oder: „Cardi B for President!“

Cardi B lässt sich von ihren Fans übrigens nicht stressen.

Foto: (c) Sushi / PR Photos