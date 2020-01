Céline Dion trauert um ihre Mutter

Céline Dion ist in Trauer. Die Mutter des Weltstars verstarb am letzten Freitag (17.01.) im Alter von 92 Jahren. Das teilte die Sängerin via „Twitter“ und „Instagram“ mit.

Sie schrieb: „Mama, wir lieben dich so sehr.“ Dazu postete die Kanadierin ein altes Familienfoto, auf dem ihre Eltern mit den insgesamt 14 Kindern zu sehen sind. Weiter schrieb sie: „Wir widmen dir die Show heute Abend und ich werde von ganzem Herzen für dich singen.“ Damit meinte sie die Show, die am Todestag ihrer Mutter in Miami geplant war.

Dion musste schon mehrere Schicksalsschläge verkraften: Vor vier Jahren verlor sie sowohl ihren Ehemann René Angélil, als auch ihren Bruder. Beide starben an Krebs.

Foto: (c) Alix Malka / Sony Music