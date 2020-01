Céline Dion über die letzten Stunden mit ihrer Mutter

Nach dem Tod ihrer Mutter hat Céline Dion jetzt über die letzten gemeinsamen Stunden mit ihr gesprochen. Die verbrachte die Sängerin an deren Krankenbett – mit ihren Geschwistern.

Im Interview mit „TMZ“ sagte Dion: „Wir wussten, dass sie es nicht mehr lange machen würde. (…) Sie sagten, dass es bald so weit sein würde. Sehr bald. Ich habe mich mit meinen Brüdern und Schwestern in Montreal getroffen und den Abend an ihrem Bett verbracht. Wir haben uns Geschichten erzählt. Wir haben Lieder gesungen. Wir haben einander umarmt und wir haben uns verabschiedet. Wir sind uns ziemlich sicher, dass unsere Mutter gewartet hat, bis wir alle zusammengekommen waren.“

Céline Dions Mutter Therese ist am 16. Januar im Alter von 92 Jahren gestorben. Vor vier Jahren hatte sie übrigens ihren Mann und ihren Bruder verloren.

