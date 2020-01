Chance the Rapper wird Moderator von „Punk’d“

Was in Deutschland „Verstehen Sie Spaß?“ ist, das war in Amerika „Punk’d“. Die Prank-Show lief von 2003 bis 2007 auf „MTV“ und ist jetzt zurück.

Und wer moderiert nun die Neuauflage? Es ist nicht mehr Schauspieler Ashton Kutcher, sondern Chance the Rapper. Das berichtet „hiphop.de“. Am Konzept wurde demnach nur ein bisschen was geändert, aber es geht weiterhin in der Show darum, Promis in absurde Situationen zu bringen und den Spaß mit Kameras festzuhalten. Die Neuauflage von „Punk’d“ startet in Amerika am 06. April auf dem Streamingservice „Quibi“.

Übrigens: Chance the Rapper wäre im Januar eigentlich auf Tour gewesen, sagte sie aber ab – und das aus gutem Grund.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos