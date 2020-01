Channing Tatum sucht wieder nach Liebe

Solange ist Channing Tatum noch gar nicht Single, doch er scheint schon wieder bereit für eine neue Liebe zu sein. Im November letztes Jahr haben der Schauspieler und seine Freundin Jessie J sich getrennt.

Wie das US Magazin „US Weekly“ erfahren haben will, nutzt Tatum jetzt die Dating-App „Raya“, um eine passende Partnerin zu finden. Namentlich nicht genannte Insider haben dem Magazin verraten, dass in Tatums Dating-Profil zu lesen sei: „Und ja, ich war einmal Stripper. Tut mir leid.“ Außerdem habe er den Song „Brown Sugar“ von D’Angelo für seinen App-Auftritt gewählt.

Übrigens: Auch Lewis Hamilton, Cara Delevigne und Olly Murs versuchten auch schon ihr Glück auf „Raya“.

Foto: (c) STPR / PR Photos