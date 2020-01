Charli XCX: Ihre Highlights 2019

Das Jahr 2019 hat für Charli XCX so einige Höhepunkte bereitgehalten.

Welche der Sängerin selbst in Erinnerung geblieben sind, hat sie in ihrer „Instagram-Story“ aufgezählt. Darunter fallen beispielsweise der Song „Blame It On You Love“ mit Lizzo, ihre erste Met-Gala, diverse Reisen, Auftritte mit Rita Ora und Miley Cyrus sowie ihre Zusammenarbeit mit „Nasty Cherry“ und die Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Albums. Anschließend zeigte Charli noch, wie sie das Jahr 2020 eingeläutet hat.

Übrigens: Ihre Vorsätze für 2020 hat Charlie XCX auch schon mit ihren Fans geteilt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos