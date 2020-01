Charlize Theron ist wütend auf sich selbst

Charlize Theron bereut es sehr stark, dass sie nichts zum Regisseur gesagt hat, der sie vor 25 Jahren sexuell belästigte.

Der „Daily Mail“ sagte die Schauspielerin dazu: „Ich habe mich nicht darum gekümmert und das ist so frustrierend. Man ist einfach wütend auf sich selbst. Warum habe ich nicht einfach Nein gesagt. Normalerweise sage ich immer, was mir im Kopf vorgeht. Wie konnte ich da erstarren? Man gibt sich selbst die Schuld und man hasst sich dafür.“

In ihrem neuen Film „Bombshell“ verkörpert Theron die „Fox“-Nachrichtensprecherin Megyn Kelly, die CEO Roger Ailes sexuellen Missbrauch vorwirft. Der Film läuft hierzulande am 13. Februar an.

