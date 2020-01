Chris Hemsworth: 1 Million Dollar zum Kampf gegen Brände in Australien

Auch Chris Hemsworth machen die australischen Buschbrände zu schaffen.

Jetzt hat der Schauspieler, der gebürtig aus Melbourne kommt, auch eine große Summe Geld gespendet. Auf „Instagram“ sprach er in einem Video über das Problem und schrieb dazu: „Ich will – ebenso wie ihr – den Kampf gegen die Buschfeuer hier in Australien unterstützen. Meine Familie und ich spenden eine Million Dollar. Hoffentlich könnt ihr auch mitmachen. Jeder Cent zählt.“

Übrigens: Chris Hemsworth wollte, bevor er die Rolle des Donnergottes „Thor“ ergattern konnte, das Schauspielern aufgeben.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos