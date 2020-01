Chris Hemsworth: Über die Muttermilch zum Erfolg

Chris Hemsworth hat nicht den Erfolg mit der Muttermilch aufgesogen, sondern über die Muttermilch zum Erfolg gefunden. Bevor der Australier zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods wurde, schrubbte er angetrocknete Muttermilch von Brustpumpen. Kein Scherz!

Der 36-Jährige schwelgte als Gast in der australischen Frühstückssendung „Sunrise“ in Erinnerungen. Als Schüler habe Hemsworth für einen Hersteller von medizinischen Geräten gejobbt. Das Unternehmen vermietete unter anderem Milchpumpen an Apotheken. Der „Thor“-Darsteller meinte: „Dann kamen sie zurück in die Fabrik.“ Dort stand er dann mit Zahnbürste und Lappen parat. Hemsworth ergänzte: „Ich habe sie für die nächste Nutzerin gereinigt und hergerichtet.“ Tja, wenn die Mütter nur gewusst hätten, wer da an ihren Brustpumpen dran war…

Übrigens: Chris Hemsworth wollte, bevor er die Rolle des Donnergotts „Thor“ ergattern konnte, das Schauspielern aufgeben.

