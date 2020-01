Chris Martin und die unhöflichen Fans

Chris Martin kann unhöfliche Menschen überhaupt nicht leiden. Der Sänger wurde nach einem Wohltätigkeitsauftritt am Montag (20.01.) in Los Angeles recht unhöflich um Autogramme gebeten und das war zu viel für den „Coldplay“-Frontmann.

Wie in einem Video von „TMZ“ zu sehen ist, meinte der Sänger wütend: „Behandelt mich wie einen Menschen. Schreit mich nicht an, das ist so aggressiv. Entweder fragt ihr nett oder seid einfach mal höflich. Behandelt Menschen mit Anstand. Diese Dinge landen doch sowieso auf eBay.“ Und weiter meinte Martin: „Ich habe vielleicht gerade Familienprobleme. Ich hatte vielleicht gerade einen Scheiß-Auftritt, was der Fall war. Versteht ihr was ich sage?“

Martin unterschrieb trotz seiner Wut die Merchandise-Teile der vermeintlichen Fans und verließ dann den Veranstaltungsort.

Foto: (c) Warner Music / Thomas Rabsch