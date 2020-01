Christopher: „Ich spürte sofort, dass dieser Song etwas Besonderes ist“

Für Christopher ist seine aktuelle Single „Ghost“ etwas ganz Besonderes. Es ist der erste neue Single seit seinem jüngsten Album „Under the Surface“.

Laut „We Share A Lot“ sagte der skandinavische Justin Bieber dazu: „Als ich ‚Ghost’ schrieb, spürt ich sofort, dass dieser Song etwas Besonderes ist. Wenn man zu viel darüber spricht, was man tun will, oder sich zu viele Regeln aufstellt, wie es klingen soll oder nicht, bekommst du am Ende nie etwas Originelles hin. Denn es ist unmöglich, sich über die Ziellinie zu quatschen.“

Im Februar ist Christopher übrigens auch auf seiner ersten Headliner-Tour in Europa unterwegs. Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

11.02. Berlin, Privatclub

12.02. Hamburg, Knust

15.02. Köln, Helios 37

17.02. Frankfurt, Nachtleben

18.02. Stuttgart, Im Wizemann

19.02. Zürich (CH), Exil

21.02. Wien (At), Chelsea

Foto: (c) LooMee TV